El pacto PP-Vox en Crevillent salta por los aires: la alcaldesa cesa en Servicios Sociales a la concejala de la formación ultra y ésta rompe el gobierno municipal

El equipo de gobierno del PP y Vox en Crevillent ha saltado este martes por los aires. La cuerda se ha roto del lado que sostenía la formación ultraconservadora que cuenta con tres concejales en la Corporación y que, saliendo del ejecutivo, deja al PP en minoría de ocho concejales.

La oposición municipal suma diez concejales, de los que ocho son del grupo municipal de Acord per Guanyar (Compromís, L’Esquerra y Esquerra Unida) y dos del PSOE.

Según ha relatado la alcaldesa de Crevillent, Lourdes Aznar (PP), este martes ha firmado el cese María Jesús Alfonso, concejala de Vox, de las que competencias de gobierno que tenía en las áreas de Bienestar Social y Sanidad. Posteriormente, ha trascendido la ruptura del pacto de gobierno: “El motivo de dicho cese recae en un refuerzo de la gestión municipal con la finalidad de mejorar el funcionamiento de las áreas, la coordinación de las concejalías y poder garantizar una prestación más ágil de los servicios municipales”, ha argumentado Lourdes Aznar que ha lamentado que se haya roto el acuerdo de gobierno con Vox que le llevó a la Alcaldía en las elecciones municipales del año 2023, si bien, ha añadido que “en las últimas semanas se han producido discrepancias en distintos asuntos entre distintos miembros del equipo de gobierno, lo cual ha originado una pérdida de confianza”.

“Los cambios en los gobiernos son normales y naturales en todas las Administraciones”, ha reiterado la alcaldesa de Crevillent que ha defendido que “se ha intentado, hasta el último momento” evitar la ruptura del acuerdo de gobierno con Vox.

Aznar ha reiterado su intención de seguir gobernando en minoría con pactos con el resto de formaciones políticas con representación en la Corporación en los asuntos que requieran una aprobación: “Por encima de las personas está un pueblo y un municipio entero, que en las últimas elecciones ha ido demostrando que quieren un gobierno de centro derecha”, ha concluido la alcaldesa del PP de Crevillent.

Incendio mortal

La concejala de Vox a la que se ha retirado las competencias de Bienestar Social y Sanidad está en el disparadero político crevillentino desde el incendio mortal registrado el pasado mes de diciembre en un edificio, que fue provocado por un vecino problemático del inmueble, detenido a raíz de los hechos por la Guardia Civil, y del que había numerosas denuncias por acciones que alteraron la convivencia vecinal.

Desde los grupos de la oposición municipal se ha criticado en los últimos meses la gestión que del asunto y de las quejas vecinales en torno al arrestado se realizó desde el área municipal que gestionaba la concejala de Vox.