Muere una joven en un incendio en Crevillent que deja cinco personas más atendidas, una de ellas herida de gravedad

El incendio en una vivienda provocó anoche en Crevillent el fallecimiento de una mujer de 25 años de edad, cinco heridos más, uno de ellos de gravedad y el desalojo de todos los vecinos de un edificio de la calle Al-Shafra.

El incendio afectó a un edificio de tres plantas.

La mujer fallecida residía en un piso de la planta superior a la vivienda en la que se originaron las llamas. Según han explicado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu) de la Generalitat Valenciana, la joven fue asistida en el lugar por el equipo médico de una de las ambulancias del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) movilizadas al lugar. Tras ser rescatada del interior del edificio, fue asistida en el lugar por parada cardiorrespiratoria, consiguiendo el equipo médico recuperar sus constantes vitales en dos ocasiones y siendo trasladada al Hospital Universitario del Vinalopó, donde finalmente falleció.

Otro joven, de 33 años de edad, también fue asistido en el lugar por inhalación de humo siendo evacuado al hospital con pronóstico reservado.

Según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos, el incendio se originó en torno a las 20:00 horas y provocó gran cantidad de humo y llamas, obligando a rescatar a seis personas y un perro. Cuatro de ellas por la fachada del edificio y otros dos por el interior del inmueble, que fueron las víctimas más graves, junto al animal doméstico.

El incendio se produjo en una vivienda de la segunda planta del edificio siniestrado. Los bomberos diron por finalizadas las labores de extinción del mismo a las 01:30 horas de este martes.

En esos trabajos participaron bomberos de Crevillent, Elche, Almoradí y Elda. Fueron movilizados siete vehículos del servicio de emergencias y 14 bomberos.

También intervinieron en el dispositivo desplegado unidades de la Policía Local de Crevillent, de la Guardia Civil, efectivos de Protección Civil y hasta cuatro ambulancias.

Las causas del incendio están siendo investigadas, si bien se produjo en la vivienda ocupada por un hombre cuyo comportamiento ha llevado a que acumule decenas de quejas y denuncias ante la policía del resto de vecinos. Al parecer el hombre ha sido detenido por la Guardia Civil.