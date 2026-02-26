Inversión

AENA concreta en 868 millones de euros la inversión en el aeropuerto Alicante-Elche entre 2027-2031

Entre los proyectos que se van a ejecutar están la ampliación de la terminal de pasajeros y la creación de un nuevo dique para tráfico no Schengen

Onda Cero Elche

Elche |

Zona de control de acceso a la zona de embarque del aeropuerto de El Altet de Elche durante el paro realizado en la mañana de este jueves.
Zona de control de acceso a la zona de embarque del aeropuerto de El Altet de Elche durante el paro realizado en la mañana de este jueves. | Onda Cero Elche

AENA ha concretado la inversión prevista en el Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’ durante el quinquenio 2027-2031: ascenderá a 868 millones de euros.

De ellos, el 52 % (453 millones de euros) se destinará al proyecto de ampliación de la terminal de pasajeros, que va a crecer casi un 30 %.

Así lo recoge el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), aprobado la pasada semana por el Consejo de Administración de AENA.

Con ese dinero también se van a financiar otras actuaciones. Por ejemplo, se actuará en mejoras de los aparcamientos, viales del recinto aeroportuario y se va a dotar al recinto de un nuevo control de seguridad. Además, la antigua terminal de pasajeros será demolida para en el espacio resultante construir un nuevo dique para tráfico no Schengen.

También están previstas mejoras en las calles de rodaje que perseguirán reducir los tiempos de rodaje de los aviones y se proyecta crear una calle de salida rápida para favorecer ese mismo objetivo.

