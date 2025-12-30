El robo de una caja fuerte en Elche lleva a la Policía Nacional a desarticular un grupo que viajaba desde Niza a España para actuar

El robo de una caja fuerte en un centro comercial de Elche ha llevado a la Policía Nacional a detener a cuatro integrantes de un grupo itinerante que, a bordo de una autocaravana, se desplazaba por diferentes puntos de España para cometer robos y hurtos en zonas de alto poder adquisitivo y turístico.

En Elche se apoderaron de 8.800 euros en efectivo, que estaban en la caja fuerte robada, pero además se le atribuyen 25 delitos, entre ellos el hurto en Ibiza en un furgón blindado en el que sustrajeron 60.000 euros en efectivo.

Los robos los cometieron en ciudades de las provincias de Alicante y Málaga, así como de las Islas Baleares y de la comunidad autónoma de Madrid.

Para cometer los robos, los implicados se desplazaban al lugar en el que los perpetraban en autocaravana desde Niza, lugar en el que residían. Han sido detenidos en un operativo policial desplegado en el municipio de Benalmádena, en la provincia de Málaga.

Para cometer los robos actuaban de forma coordinada. Realizaban labores de vigilancias previas y seguimientos, siendo su objetivo la sustracción de dinero, joyas o dispositivos electrónicos para su posterior receptación en el mercado negro. Todos disponían de multitud de identidades y documentaciones falsa, teniendo uno de ellos hasta 24 identidades diferentes.

Los cuatro detenidos han ingresado en prisión tras prestar declaración en el juzgado.