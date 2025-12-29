Detenidas en Elche dos mujeres por simulación de delitos: una denuncia el robo de un monedero que había olvidado en un restaurante y la otra la sustracción de un teléfono

La Policía Nacional ha detenido en Elche a dos mujeres acusadas de denunciar falsamente que habían sido víctimas de sendos robos con violencia.

Las arrestadas tienen edades de 48 y 53 años. Una de ellas, formalizó en la Comisaría de Policía Nacional de Elche una denuncia en la que afirmó haber sufrido un robo cuando, según explicó, fue abordada por la espalda por un hombre que la amenazó con un objeto punzante, obligándola a entregarle su monedero.

La segunda detenida denunció en dependencias policiales que se encontraba sola en su puesto de trabajo, un establecimiento de cara al público cuando entró un hombre esgrimiendo un arma blanca sustrayéndole su teléfono móvil, si bien no se llevó el dinero de la recaudación.

En ambos casos la investigación de los agentes de la Policía Nacional ha constatado que las dos denuncias nada tenían que ver con la realidad de lo ocurrido.

Así, en el primer caso, la denunciante extravió su cartera en un restaurante en el que había estado. Los agentes la recuperaron porque la propietaria del establecimiento la había guardado para devolverla.

Respecto a la segunda denuncia, la investigación ha determinado que los hechos no se habían desarrollado tal y como explicó la implicada ya que en el momento del supuesto robo en el local comercial había en él otras trabajadoras y clientas, por lo que la denunciante no se encontraba sola. Además, las imágenes de las cámaras de seguridad, no reflejaba lo relatado, así como que no constaba ninguna llamada al teléfono de emergencias 112 para dar cuenta del hecho delictivo que acababa de sufrir, a pesar de lo manifestado.

Ante esos hechos, a las dos mujeres se les atribuye un presunto delito de simulación de delito, siendo puesto todo lo actuado, una vez finalizada las diligencias policiales, a disposición de los Juzgados de Instrucción de Elche.