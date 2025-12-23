Detenidos en Elche dos hombres atrincherados en un chalé tras matar a golpes a dos personas y dejar herida grave a otra

Dos hombres han sido detenidos este martes en la pedanía de La Marina como presuntos autores de la brutal paliza que en la tarde de ayer acabó con la vida de dos ciudadanos y dejó herido de gravedad a otro, que permanece ingresado en el Hospital General Universitario de Elche.

Los dos arrestados, de nacionalidad polaca, han permanecido atrincherados en el interior. Pese a los intentos de la Guardia Civil se han negado a entregarse y han sido detenidos tras acceder los agentes a la fuerza al interior de la vivienda.

Los hechos se produjeron en la tarde de ayer en una zona residencial de la pedanía ilicitana, concretamente en una calle del Residencial El Pinet.

La llamada de un vecino en torno a las 18:00 horas alertaba de una pelea. Los primeros en llegar fueron agentes de la Policía Local de Elche que encontraron los cuerpos de los fallecidos y del herido.

Los dos muertos y la persona herida son de nacionalidad alemana.

Se sospecha que los agredidos pudieron sufrir la agresión en chalé colindante con la urbanización residencial y que alguien pudo haber llevado los cuerpos hasta la calle en la que estaban.

Los agresores se encerraron en el chalé ante la llegada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en esa situación han permanecido hasta que han sido detenidos.

Las causas que han provocado la agresión mortal están siendo investigadas por la Guardia Civil sin que en esto momentos esté descartada ninguna hipótesis.

Como posible móvil no se descarta una okupación ilegal de esa vivienda y que los arrestados fueran las responsables de la misma ni que la vivienda pudiese estar alquilada y todo haya podido ser consecuencia de una disputa entre arrendadores e inquilinos.