El Seprona inmoviliza en Santa Pola 112 kilos de gamba roja pescada y almacenada de forma irregular

La Guardia Civil ha inmovilizado en Santa Pola más de 112 kilos de gamba roja que presuntamente había sido pescada, almacenada y comercializada de forma irregular.

La operación ha sido desarrollada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Elche, que ha denunciado a un hombre de 49 años por distintas infracciones al parecer cometidas en la captura, comercialización, trazabilidad, etiquetado y control ambiental de gamba roja.

El hombre, que es de nacionalidad española, es el responsable de un barco de pesca y propietario de un almacén no autorizado.

Según ha informado la Benemérita este viernes en un comunicado, los hechos ocurrieron el pasado 5 de diciembre, mientras que los agentes de la Guardia Civil estaban realizando inspecciones en las inmediaciones del puerto de Santa Pola. En un momento dado, en el casco urbano del municipio, localizaron a dos personas adquiriendo producto en un almacén en el que el propietario tenía una gran cantidad de gamba roja "que no cumplía con los requisitos establecidos para su correcta comercialización, de manera que realizaron una inspección exhaustiva del local, comprobando que el propietario del almacén era también responsable de un buque pesquero".

Durante la inspección, fueron halladas diversas cajas de gamba roja, parte ella fresca y otra congelada, que "incumplían la normativa en vigor con respecto a diferentes aspectos" al "no haber sido presentadas a primera venta en la lonja", "no haber sido declaradas en el diario de a bordo", "carecer de etiquetado" y "de trazabilidad", entre otras cuestiones.

Además, el responsable del almacén "tampoco pudo acreditar tener autorización para almacenar este tipo de productos", según la Guardia Civil. Por estos hechos, se han tramitado los correspondientes expedientes sancionadores que han sido remitidos a la Sección de Pesca Marítima de la Conselleria, al Área de Salud Pública y al Ayuntamiento de Santa Pola.