Pasan a disposición judicial en Elche los detenidos por matar a dos hombres en una urbanización de La Marina

En la mañana de este miércoles han sido puesto a disposición judicial en Elche los dos detenidos por la Guardia Civil como presuntos autores de la muerte a golpes de dos ciudadanos de nacionalidad alemana y provocar heridas de gravedad a una tercera persona.

Los arrestados, que son de nacionalidad polaca, han quedado a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Elche.

La investigación avanza, sin descartarse aún ninguna hipótesis para explicar el móvil de lo sucedido, si bien cada vez toma más fuerza la de que todo fuese resultado de una ocupación ilegal.

Todo apunta a que las dos víctimas mortales y el herido acudieron a la vivienda a comprobar si había alguien en su interior. Al parecer lo hicieron a petición del propietario del chalé, que reside en Alemania, país del que también son originarios las víctimas.

Todas las actuaciones se desarrollan bajo secreto de sumario judicial.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado lunes cuando en torno a las 18:00 horas fueron encontrados en una calle de una urbanización de El Pinet, en la pedanía ilicitana de La Marina, los cadáveres de dos hombres junto a otro ciudadano que presentaba heridas de gravedad y que fue evacuado un hospital.

Tanto los dos fallecidos como el herido presentaban heridas por una brutal paliza.

Ante la llegada de las dotaciones de la Policía Local de Elche y de la Guardia Civil al lugar, los dos ciudadanos de origen polaco se atrincheraron en el chalé que se sospecha que habían ocupado ilegalmente. Allí permanecieron encerrados más de veinte horas pese a los intentos de la Guardia Civil de persuadirlos para que se entregaran a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Finalmente, en torno a las 14:00 horas de ayer martes, agentes de una unidad de élite de la Guardia Civil desplegados en el lugar accedieron por la fuerza a la casa y detuvieron a los dos hombres.