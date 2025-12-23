Los detenidos en Elche por matar a dos hombres a golpes tenían tres arrestos anteriores por intentos de ocupación ilegal de viviendas

Los dos hombres detenidos por la Guardia Civil este martes en la pedanía de La Marina de Elche tras entrar los agentes al interior del chalé en el que se atrincheraron ayer tras acabar con la vida a golpes de dos ciudadanos alemanes y dejar herido grave a otro, habían sido arrestados en tres ocasiones desde el pasado mes de octubre por delitos relacionados con el intento de ocupación ilegal de viviendas en el municipio.

Así lo ha confirmado el alcalde de Elche, Pablo Ruz, que ha señalado que esas actuaciones fueron llevadas a cabo por la Policía Local ilicitana y la Guardia y que ha lamentado amargamente que los dos hombres, que son de nacionalidad polaca, quedaran en libertad después de cada detención.

“Lo que ha ocurrido es muy grave”, ha señalado Pablo Ruz que ha añadido que “ha costado la vida a dos personas”.

“Los presuntos autores de las muertes de las dos personas son reincidentes y a pesar de haber sido arrestados han estado en la calle”, ha señalado Ruz que ha considerado que “esto demuestra que tanto las leyes como los responsables de que estas se cumplan hacen aguas”. “La reincidencia es un problema gravísimo y en el caso de estos individuos esa reincidencia se ha llevado por delante la vida de dos personas; esto es muy grave e inmoral”, ha añadido el alcalde de Elche que también ha considerado que “esto no puede seguir así” y que la situación “evidencia los fallos del sistema, de las leyes y de los responsables que las hacen”.

El primer edil ilicitano se ha expresado en esos términos durante una visita que ha realizado en la tarde de este martes a la zona de la pedanía de La Marina en la que han ocurrido los hechos.