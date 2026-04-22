El PSOE de Elche requiere al PP y Vox que concreten en qué se ha invertido 115 millones de euros desde el año 2023

LEER MÁS El alcalde de Elche destaca que desde la llegada del PP y Vox al gobierno local han invertido 115 millones de euros en obra pública

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha puesto en duda este miércoles que como dijo ayer el alcalde ilicitano, Pablo Ruz (PP), en los últimos tres años se hayan realizado inversiones en el municipio por valor de 115 millones de euros y ha pedido al gobierno local que le facilite del detalle de cada una de las obras ejecutadas y su coste.

Los socialistas han acusado al primer edil ilicitano de “engañar” a los ciudadanos: “Las cifras de inversión ofrecidas por el alcalde no se corresponden con la realidad”, ha dicho Patricia Maciá, concejala del PSOE.

El Grupo Municipal Socialista ha solicitado el desglose concreto de los proyectos de 2020 a 2025 que ofreció el alcalde en su reunión con representantes de la Federación de Obras Públicas de la provincia de Alicante, “detallado en importes, plazos y conceptos ya que los informes municipales contradicen la versión grandilocuente del alcalde”.

Además, el PSOE ha criticado que el alcalde ilicitano asegurara que entre los años 2020 y 2022 (con gobierno municipal de los socialistas y Compromís) se invirtieron 39 millones de euros, que es un montante económico que se “aleja mucho de la realidad”.

En este sentido, Patricia Maciá ha señalado que, “pese a la pandemia” del covid-19, en el año 2020 la inversión ejecutada superó los 14 millones de euros, mientras que en el año 2021 fue de más de 16 millones y en 2022 de 23 millones: “Sumando esas tres cantidades, que solo son del ayuntamiento, sin contar la inversión de Pimesa y de Aigües d’Elx de estos años, la cantidad ejecutada es de 53’3 millones de euros, mucho más de los 39 millones que dijo Pablo Ruz y todo ello con pandemia”, ha concluido la concejala del PSOE.