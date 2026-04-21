El alcalde de Elche destaca que desde la llegada del PP y Vox al gobierno local han invertido 115 millones de euros en obra pública

El alcalde de Elche Pablo Ruz ha destacado este martes que el Ayuntamiento ilicitano ha invertido en obra pública en los últimos tres años, desde la llegada al gobierno local del PP y de Vox, un total de 115 millones de euros, al tiempo que ha incidido en que se trata del volumen de inversión “más elevado” de la historia de la ciudad.

Las declaraciones las ha realizado Ruz tras reunirse con representantes de la Federación de Obras Públicas de la provincia de Alicante, que ha sido un encuentro que ha tenido lugar en el centro cultural Las Clarisas y en el que el primer edil ilicitano ha explicado a los representantes de la citada entidad que esa inversión comprende las obras contratadas directamente por el Ayuntamiento, las impulsadas por la empresa pública Pimesa y las financiadas por la sociedad mixta Aigües d’Elx.

“Son datos inéditos en la historia de la ciudad en cuanto a inversión y demuestran que estamos haciendo lo que debemos hacer como Ayuntamiento”, ha recalcado Ruz que también ha puesto en valor la apuesta del Ayuntamiento de Elche “por una contratación ágil y eficaz ya que sin esa obra pública la ciudad está muerta y de ahí el pulso inversor del municipio”.

Pablo Ruz ha explicado que el año 2025 ha sido hasta el momento el año más inversor con 50 millones de euros, por los 40’1 millones de 2024 y los 25 millones en 2023: “Elche está en una buena dinámica inversora y los datos lo demuestran”, ha dicho el regidor ilicitano que ha añadido que entre los años 2020 y 2022 la inversión pública fue de 39 millones de euros.

Ruz ha indicado que en 2026 la inversión prevista supera los 50 millones de euros con proyectos como Jayton y Mercado Central, la culminación del edificio de Riegos El Progreso, la construcción de 2.400 nuevos nichos, la reforma de calles y plazas emblemáticas, la reforma integral de los mercados de Plaza Madrid y Plaza Barcelona, el inicio de la reurbanización del entorno del estadio Martínez Valero o los nuevos accesos a la rotonda de l’Aljub.

Por otro lado, el alcalde de Elche ha defendido que la Generalitat Valenciana está cumpliendo con la ciudad de Elche con inversiones proyectadas como la finalización de la Ronda Sur o la rehabilitación del edificio del antiguo convento de Las Clarisas.

Y frente a esa situación, ha incidido Pablo Ruz, se encuentra el Gobierno central que está dando la espalda al municipio ilicitano en materia de inversión.