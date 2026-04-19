Las candidatas a Reina Mayor y Damas de las fiestas de Elche 2026 realizan en Murcia la jornada de convivencia

Las 31 candidatas a Reina Mayor y Damas de las Fiestas de Elche de este año 2026 celebran este fin de semana en Murcia la tradicional jornada de convivencia.

Las candidatas a Reina Mayor y Damas de las fiestas de Elche 2026 durante la jornada de convicencia en Murcia. | Ayuntamiento de Elche / Índigo Rodhes

Todas han disfrutado este pasado sábado de una recepción institucional en el Palacio Almudí, de una visita guiada al Ayuntamiento de Murcia y a puntos de la ciudad como la Catedral, la muralla, el Mercado Verónicas y el Real Casino.

Además, han estado en la Plaza del Teatro Romea donde se ha preparado un arroz con costra gigante.

Arroz con costra gigante cocinado en Murcia por la Gestor de Festejos Populares de Elche. | Ayuntamiento de Elche / Índigo Rodhes

Por otro lado, han asistido a un concierto de la Banda Sinfónica de Elche en la Plaza de los Apóstoles, así como que han visitado la cárcel vieja de Murcia donde han conocido una exposición de Jaume Plensa, asistido a la actuación de un monologuista y cenado.

Dinámicas de grupo y entrevista con el jurado

Durante las jornadas de convivencia, se llevan a cabo diferentes dinámicas de grupo y entrevistas en las que los miembros del jurado de elección de las Reinas y Damas de Elche de este año podrán conocer y ver cómo se desenvuelven las candidatas.

La jornada de convivencia es uno de los últimos pasos previos a la celebración el próximo 6 de junio de la gala de elección de la Reina y Damas de las Fiestas de Elche 2026, que tendrá lugar en la Rotonda del Parque Municipal.

Para el 27 de junio se ha convocado en la plaza de Baix el acto de Proclamación y, antes, el 8 de mayo, se vivirá el desfile de gala en Traspalacio.

Por otro lado, la convivencia de las candidatas infantiles a Reina y Damas tendrá lugar la próxima semana, el domingo en Cartagena.