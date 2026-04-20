Gonzalo Villar: "Al Atlético de Madrid hay que tenerle respeto siempre"

En el vestuario del Elche no se fían del Atlético de Madrid de cara al partido del miércoles, a pesar de lo poco en juego que tiene en Liga y el batacazo en la final de la Copa del Rey. "Al Atlético de Madrid hay que tenerle respeto siempre", ha afirmado Gonzalo Villar en rueda de prensa.

"No tenemos que pensar en sus circunstancias", ha añadido el centrocampista murciano. El Atlético de Madrid, con varios jugadores entre algodones, priorizará el estado físico de sus jugadores de cara a las semifinales de la Champions League frente al Arsenal.

Villar ha resaltado como claves "ser agresivos y fuertes en los duelos". Al mismo tiempo, ve al Elche "capacitado y en buena forma para conseguir los tres puntos". El centrocampista aspira a mantenerse en el once tras su titularidad frente al Valencia, aunque dependerá de la disponibilidad de Marc Aguado.

El murciano llegó en el mercado invernal cedido y el Elche mantiene una opción de compra sobre el futbolista. "Me encuentro muy bien y ya integrado con el grupo", ha declarado Gonzalo Villar. Al mediocentro le costó adaptarse, pero ya parece hecho al estilo de Eder Sarabia.

Por último, respecto al pobre rendimiento del cuadro franjiverde a domicilio, ha recalcado que "el futbol no ha sido justo con el Elche en algunos partidos fuera de casa" y se ha mostrado convencido de que la victoria lejos del Martínez Valero llegará en este tramo final de Liga.