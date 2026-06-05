Bragarnik vuelve a Elche y prevé acelerar la búsqueda de entrenador

El Elche cumple más de una semana sin entrenador tras la salida de Eder Sarabia. La inesperada decisión del técnico vasco pilló por sorpresa a la entidad franjiverde, que desde entonces trabaja con una lista de candidatos sobre la mesa para relevar al preparador bilbaíno.

El propietario del Elche, Christian Bragarnik, recibió la noticia de la marcha de Sarabia en Argentina. Allí ha permanecido durante más de una semana, hasta que este jueves ya se dejó ver por el Martínez Valero. El empresario argentino ya está en Elche para acelerar la búsqueda. "Semana a full, seguimos construyendo un Elche mejor", decía en Instagram.

También está en Elche el director general Pedro Schinocca, quien ha acudido este viernes al estadio Martínez Valero. Desde la comparecencia de la pasada semana de Sarabia, en la planta noble del feudo franjiverde no dejan de recibir ofrecimientos de entrenadores dispuestos a asumir el cargo. El banquillo del Elche es ahora mismo muy atractivo.

Entre los nombres que aparecen en la lista se encuentran Alessio Lisci y García Pimienta, aunque a principios de semana todavía no se habían producido conversaciones entre las partes. La vía sudamericana de Bragarnik nunca está descartada, aunque parece que en esta ocasión la intención es apostar por un técnico con experiencia en España.

La opción de Iván Ania ha perdido muchos enteros. No es una operación sencilla, puesto que el asturiano tiene contrato con el Córdoba hasta 2027. Además, el hecho de no haber entrenado a ningún equipo en Primera genera dudas entre los que toman las decisiones en el Martínez Valero.

La idea del propietario es acelerar el casting para anunciar al nuevo técnico la próxima semana y comenzar con la planificación deportiva de la próxima campaña.