La UMH de Elche revela que los tumores primarios de cáncer de mama tienen células preparadas para metástasis

Una investigación de científicos del Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha puesto de manifiesto que en los tumores primarios de cáncer de mama existen ya células preparadas para formar metástasis.

Ese hallazgo abre la puerta a poder desarrollar estrategias dirigidas a impedir que las células tumorales alcancen ese estado particularmente peligroso de metástasis.

Además, proporcionan un marco para mejorar la clasificación de pacientes mediante la identificación de marcadores capaces de predecir el riesgo de metástasis.

Imagen de un tumor de mama en ratón que muestra las distintas poblaciones celulares (células cancerosas en rosa). | IN CSIC-UMH

El estudio, cuyos resultados han sido publicados en una revista científica, ha descrito la identificación de un gen concreto, llamado ‘Prrx 1’, como regulador clave del potencial metastásico en tumores de cáncer de mama.

La investigación ha sido desarrollada por científicos del laboratorio de Plasticidad Celular en Desarrollo y Enfermedad del Instituto de Neurociencias de la UMH de Elche, que es centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que está dirigido por Ángela Nieto.

El primer autor del estudio ha sido Raúl Jiménez.

La investigación ha revelado que las células que dan lugar a metástasis pueden identificarse dentro del tumor primario. Los resultados muestran que en el borde invasivo del cáncer de mama existe una población concreta de células capaz de invadir y, al mismo tiempo, dividirse o entrar en estado de letargo. Este equilibrio determina que las células que se escapan del tumor puedan o no iniciar nuevos focos tumorales en órganos distantes, las metástasis.

Con ello la capacidad metastática no surge por azar ni depende únicamente del microambiente del órgano de destino. El potencial metastásico está determinado en un conjunto de células presentes en el tumor primario que origina el cáncer, que adoptan un estado altamente metastásico coordinado por un el gen identificado.