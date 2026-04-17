El instituto Misteri d’Elx se alza con la IV edición del Aula de Debate

Estudiantes de distintos centros educativos de Elche de Secundaria y Bachillerato han participado este viernes en la cuarta edición del Aula de Debate, promovida por el profesor universitario Miguel Molina, que se ha celebrado en el área Ámbito Cultural del centro comercial El Corte Inglés del municipio ilicitano.

El debate ha girado en torno a si una democracia digital fortalece la soberanía popular o debilita la democracia representativa.

En la competición han participado cerca de un centenar de estudiantes de Secundaria y Bachillerato.

El equipo del instituto IES Misteri se ha alzado con esta cuarta edición del Aula Debate, por segundo año consecutivo, ha presentado la disputa de un trofeo de acero oxidado hecho por un artesano local y que representa un icono de Elche como es la torre de la Basílica de Santa María.

El instituto Misteri d’Elx continúa imbatible y los equipos que ha presentado en las distintas ediciones del debate se han proclamado vencederos.

La mañana ha arrancado con una primera fase de grupos de la que han avanzado en el torneo cuatro equipos. Después se han disputado las semifinales en las que solo se permite un equipo.

Los estudiantes han puesto a prueba su imaginación y creatividad a la hora de defender sus posicionamientos con todo tipo de elementos visuales.

En la cuarta edición del Aula de Debate, el premio ‘Mejor orador’ ha sido para Rafael Agulló del colegio La Devesa, que ha logrado la victoria por segundo año consecutivo y la ‘Mejor oradora’ ha sido Irene Alemañ, también del centro La Devesa.

El IV Aula de Debate permite un máximo de tres equipos por centro con un mínimo de tres y un máximo de cinco componentes con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años.