Elche: la Liga, camino de una de las permanencias más caras del siglo

El Elche sigue inmerso en la pelea por la salvación tras imponerse por la mínima al Valencia en un derbi regional clave en la lucha por la permanencia. Aunque continúa en zona de descenso, el equipo ilicitano se queda a un punto del Alavés. Los babazorros visitarán el Martínez Valero en mayo. Restan siete jornadas y en Primera División ningún conjunto se queda descolgado, por lo que la salvación apunta a ser una de las más caras del siglo.

Los franjiverdes abren el descenso con 32 puntos y el Alavés marca la permanencia con 33. Para encontrar una situación similar en las últimas décadas, hay que remontarse al curso 2007-2008. El Zaragoza, al cierre de la jornada 31, sumaba 33 puntos. La salvación la marcaba el Recreativo de Huelva con 36. Esa temporada se necesitaron 43 puntos para salvar la categoría, puesto que el Zaragoza acabó descendiendo con 42 puntos.

Levante y Oviedo, hace algunas jornadas, parecían destinados a quedar descolgados con el paso de las semanas. Sin embargo, en el último mes han resurgido y mantienen intactas sus opciones de permanencia. Los ovetenses siguen colistas, pero el triunfo en Vigo les hace creer. Ahora afrontan dos partidos consecutivos en el Carlos Tartiere, uno de ellos ante el Elche. La situación clasificatoria hace que ni siquiera los equipos que suman 38 puntos puedan estar del todo tranquilos.

Rayo Vallecano y Valencia, con 35 puntos, se han metido de lleno en la lucha por eludir el descenso. El cuadro madrileño, además, tiene el cansancio físico y mental de la Conference League. Está a tiro de las semifinales, lo que podría pasarle factura en Liga. En Valencia las aguas bajan revueltas y el calendario no parece el más asequible. La próxima jornada visita Son Moix en un encuentro trascendental en la parte baja de la tabla.

El Elche es consciente de que tiene que dar un paso adelante lejos del Martínez Valero. De las siete jornadas que restan, solo tres serán en tierras ilicitanas. Atlético de Madrid, Alavés y Getafe pasarán por el feudo franjiverde. A domicilio habrá que visitar a Oviedo, Celta, Betis y Girona. La permanencia podría rondar los 42 puntos si se sigue la tendencia de las últimas semanas.

Los duelos directos pueden marcar el desenlace de la temporada en la parte baja. Levante-Sevilla, Alavés-Mallorca, Oviedo-Alavés o Levante-Mallorca son algunos de los partidos que se se disputarán en el último mes de competición liguera.