El final del sida cada más cerca: en Elche se estima que unas 400 personas pueden ser potencialmente receptoras de la nueva inyección preventiva

El final del sida está cada vez más cerca; muy próxima. Ya existe una profilaxis preexposición (PrEP) de acción prolongada inyectable cada dos meses y financiada por el Sistema Nacional de Salud en España que presenta la virtud de evitar el contagio del VIH en alrededor del 90 % de las personas a las que se administra ese tratamiento.

En el Hospital General Universitario de Elche, que tiene en marcha desde hace años ensayos clínicos con tratamiento de esas características, se estima que hay en torno a 400 personas que potencialmente podrían beneficiarse de esa profilaxis.

De momento el tratamiento se ha puesto en marcha con financiación de la sanidad pública para personas que cumplen determinados requisitos.

La nueva herramienta en la lucha contra el sida tiene la capacidad de que, administrada con una frecuencia de sesenta días, frena el contagio. Se inyecta vía intramuscular y los especialistas han destacado que es una “muy buena noticia” el poder disponer de ella.

Otra de las estrategias médicas en prevención del sida es una pastilla que se toma diariamente y que ha demostrado también eficacia frente al VIH, si bien la inyección incorporada ahora en España al Sistema Nacional de Salud presenta la ventaja de que su administración asegura la prevención frente al virus durante dos meses, sin depender de tener que estar atentos a no fallar en la toma de una pastilla.

La profilaxis preexposición frente al VIH se comercializada como 'Apretude' (cabotegravir de acción prolongada) y está financiada por la sanidad pública en España en los supuestos previstos desde el pasado 25 de febrero y España el primer país de la Unión Europea en financiarla en un sistema público de salud.