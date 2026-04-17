Cultura autoriza la recuperación y musealización de los baños árabes junto al Mercado Central de Elche

La Conselleria de Cultura ha dado el visto bueno a los proyectos de musealización y de intervención arqueológica en los restos de los baños árabes que hay junto al edificio del viejo Mercado Central de Elche, que es una actuación que se desarrolla de forma paralela al proyecto de rehabilitación integral de ese inmueble que se va a transformar en un complejo que compatibilizará la presencia de placeros con la de locales de gastronomía.

Francisco Soler, concejal de Estrategia Municipal en el Ayuntamiento de Elche ha explicado este viernes que la empresa adjudicataria de las obras del Mercado Central ha comenzado a intervenir en los Baños Árabes con el desmontaje del techado y de la crujía de la Plaza de Dalt, ya que el proyecto de rehabilitación incorpora el retranqueo de la fachada. De esta forma, se ha ampliado el vallado perimetral en todo el entorno.

Soler ha apuntado que los trabajos continuarán con el resto de excavaciones arqueológicas en el exterior del Mercado Central después del desmontaje de la crujía, a la vez que se llevan a cabo los trabajos en el interior.

“Esto es un paso importante para que el nuevo Mercado Central sea una realidad en diciembre de este año”, ha destacado Francisco Soler.

El proyecto avanza con el horizonte de su finalización de cara al mes de diciembre.