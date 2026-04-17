Héctor Fort, recuperado en el Elche: "Tengo muchas ganas de volver a jugar"

El Elche recupera a Héctor Fort para la causa. De cara a una recta final donde está en juego la permanencia, Sarabia podrá disponer de un efectivo más en el costado diestro. El lateral cedido por el FC Barcelona fue operado de una lesión de hombro en diciembre de 2025 y ahora, cuatro meses después, regresará a una convocatoria.

A priori, será parte de la lista para el duelo ante el Atlético de Madrid de Simeone. "Tengo muchas ganas de volver a jugar", afirmó Fort en declaraciones a los medios oficiales del Elche CF. No tiene minutos desde que cayera lesionado en el partido ante el Rayo Vallecano, el 21 de diciembre de 2025.

Fort admite que ha sido un período complicado, pero agradece el apoyo de sus allegados para superar los momentos difíciles. Acerca del momento del Elche, reconoce que "todos los equipos pasan por malas rachas" e invita a pensar en las siete finales que restan. "Vamos a trabajar y darlo todo para conseguir el objetivo", asegura.

Parece precipitado que Héctor Fort sea titular ante el Atleti y todo apunta a que comenzará el partido desde el banquillo. Buba Sangaré, incorporado sobre la bocina en el mercado invernal procedente de la Roma, está cumpliendo en los últimos partidos. A pesar de su juventud, se ha hecho hueco en el once de Sarabia.

Al no jugar hasta el miércoles, el Elche tiene tiempo de preparar el partido a conciencia. El Atlético de Madrid está centrado en la final de La Cartuja de Copa del Rey, donde se mide este sábado a la Real Sociedad.