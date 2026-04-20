Data Protect Plus inaugura su nueva sede principal en Elche

La empresa Data Protect Plus ha elegido la ciudad de Elche como sede de la compañía. Con nuevas oficinas centrales que se inauguraron el pasado jueves 16 de abril, Data Protect Plus refuerza su presencia de la empresa en la Comunitat Valenciana y se suma a sus centros ya operativos en Guadalajara y Santurtzi (Bilbao). En Elche, la inauguración reunió a amigos, colaboradores de la marca y profesionales de la zona en una jornada distendida y enriquecedora. La cita destacó por un ambiente cercano que favoreció el networking y el intercambio de experiencias entre los asistentes.

Fundada en 2018, Data Protect Plus se ha consolidado como una firma de referencia en el ámbito de la protección de datos y el cumplimiento normativo. A lo largo de su trayectoria, la empresa ha trabajado con clientes de perfiles muy diversos a nivel nacional, ofreciendo soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada organización.

La compañía está liderada por Sylvia Fries y Jorge García Azpiazu, quienes han impulsado un modelo de servicio basado en la cercanía, la especialización y la actualización constante ante los cambios legislativos.

Con esta nueva apertura y apuesta por Elche como centro de operaciones y gestión de la empresa, Data Protect Plus reafirma su compromiso de crecimiento y proximidad con sus clientes, apostando por una mayor presencia territorial y por seguir ofreciendo un servicio de alta calidad en materia de privacidad y protección de datos.