El Ayuntamiento de Elche habilita un nuevo trámite para agilizar la atención en el proceso extraordinario de regularización de migrantes

El Ayuntamiento de Elche ha afirmado este martes que ha reorganizado sus recursos municipales para hacer frente al incremento de solicitudes en las Oficinas Municipales de Atención al Ciudadano (OMACs) derivado del proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes que está en marcha.

Se trata de un nuevo trámite específico, la “, denominado ‘Solicitud de certificado de vulnerabilidad para regularización de personas extranjeras’, disponible tanto en la Sede Electrónica del Ayuntamiento como de forma presencial.

Ese documento es necesario para aquellas personas que deben acreditar su situación de vulnerabilidad dentro del proceso.

Una vez presentada la solicitud, la misma se remite a la Oficina de Atención a Personas Migradas (PANGEA), que contacta con los solicitantes para realizar una entrevista personal previa a la emisión del certificado.

Atención a 1.800 personas en un día

Según han destacado desde el consistorio ilicitano, desde el anuncio de la puesta en marcha de ese procedo, la demanda en los servicios municipales se ha incrementado de forma notable, de modo que “en los primeros 15 días de abril, las solicitudes de certificados de empadronamiento han crecido un 40 %, alcanzando las 2.464 peticiones”.

Además, este pasado lunes, primer día habilitado para el registro presencial de las solicitudes, las OMACs de Elche llegaron a atender hasta 1.800 personas.

“El Ayuntamiento de Elche está asumiendo la tramitación de ese procedimiento con un volumen muy elevado de solicitudes en muy poco tiempo”, ha señalado Pablo Ruz, alcalde de Elche, que ha lamentado también que “el Estado ha atribuido a los ayuntamientos esa gestión sin una planificación previa ni dotación de recursos suficientes”.