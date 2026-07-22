El PSOE de Elche insta a Pablo Ruz a buscar con AENA soluciones los ruidos de los aviones en Bonavista

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche va a plantear en el pleno municipal del lunes el debate de una Moción en la que reclama instar medidas correctoras del ruido que genera el Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’, incluso en zonas alejadas a las pedanías de Torrellano y El Altet, como es el caso de las áreas de Bonavista y Montesol.

Los socialistas señalan que los vecinos de esas zonas llevan años expresando quejas por el ruido que se soporta por el paso de los aviones en su trayectoria de toma de tierra, de aterrizaje.

Héctor Díez, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento ilicitano, ha explicado que la asociación de vecinos de Bonavista se dirigió a AENA en el año 2016 para denunciar el vuelo a baja altura de las aeronaves durante las aproximaciones a aeropuerto, solicitando medidas correctoras. A pesar de la negativa de AENA entonces, en este mes de julio la asociación volvió a solicitar una reunión con el director del aeropuerto para alertar del incremento del tráfico y la contaminación acústica que padecen durante las aproximaciones a la cabecera 10 y el fomento de los descensos continuos.

“En este momento, la documentación oficial reconoce esa afección”, ha señalado Héctor Díez que ha insistido en que el ruido que soportan los vecinos de esa zona “no puede tratarse como una simple molestia”.

El portavoz socialista ha añadido que la Moción apuesta por reunir al Ayuntamiento, AENA, ENAIRE, la Dirección General de Aviación Civil y las asociaciones vecinales para buscar soluciones de forma conjunta, además de estudiar la posibilidad de modificar las rutas de vuelo para reducir el impacto del ruido sobre las zonas afectadas e impulsar estudios acústicos que permitan adoptar las medidas más eficaces para reducir las molestias y dar respuesta a una reivindicación vecinal que se arrastra desde hace años.

Díez ha defendido que el Ayuntamiento de Elche y su alcalde Pablo Ruz “debe asumir un papel activo y liderar el diálogo con AENA y el resto de las administraciones para avanzar en soluciones que mejoren la calidad de vida de los vecinos afectados”.