El PSOE de Elche insiste en que Hacienda solo permite usar el remanente para quitar la deuda bancaria

El grupo municipal del PSOE en Elche ha reiterado este martes que la legislación vigente sólo permite usar el remanente para amortizar deuda bancaria y no para financiar inversiones y pedir menos préstamos.

La concejala Patricia Maciá ha explicado que de actuar de esa última manera “no es amortizar deuda y va en contra de la legalidad vigente”.

“Los destinos del superávit son, por este orden: atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31 de diciembre del ejercicio anterior, a cancelar el resto de las obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior y, en último término, ejecutar inversiones financieramente sostenibles, en su caso, y reducir el endeudamiento neto”, ha explicado Patricia Maciá que ha añadido que “sin embargo, para poder aplicar dicha disposición adicional sería necesario que se apruebe su prórroga para el presente ejercicio mediante una norma con rango de ley, lo que, hasta la fecha, no ha tenido lugar”.

La valoración realizada por el PSOE llega después que el pasado viernes el equipo de gobierno hiciera público que la liquidación del presupuesto municipal del pasado año arroja un remanente, calificado por el PP y Vox, de “histórico” que asciende a 32,7 millones de euros: “Cuando el señor Ruz -en referencia a Pablo Ruz, alcalde de Elche- estaba en la oposición hace tres años, salía en rueda de prensa llamándonos incompetentes por tener 23 millones de euros de remanente y se preguntaba para qué queríamos pedir préstamo cuando había remanente”, ha señalado Maciá que ha añadido que “ahora mismo le pregunto al señor Ruz lo mismo que él, con tanta rotundidad, manifestaba hace tres años, y que explique sus incoherencias y, sobre todo, su hipocresía”.

Estudiar la liquidación del presupuesto “con lupa”

La concejala Patricia Maciá ha asegurado que la oposición municipal no dispone aún de los datos ni los informes de la liquidación del presupuesto municipal del pasado año, al tiempo que ha destacado que “miraremos con lupa todos los datos e informes porque no entendemos que no se haya pagado el incremento salarial en 2025, cuando estaba el dinero, ni el segundo pago de la productividad ni las horas extras y luego hay remanente y 8.000 euros de estabilidad”.