El PSOE de Elche exige refuerzos sanitarios en verano, el centro de salud de Torrellano y el bloque quirúrgico del Hospital General

El PSOE de Elche lleva al pleno municipal de este mes una Moción en la que exige a la Generalitat Valenciana que refuerce el personal y los recursos sanitarios en Elche durante el verano, que cumpla la promesa de construir un centro de salud con servicios completos en Torrellano y que acelere de manera urgente las obras del bloque quirúrgico del Hospital General.

Así lo ha explicado Héctor Díez, portavoz del Grupo Socialista, que ha criticado la situación de “deterioro”, ha dicho, que atraviesa la sanidad pública a nivel local y autonómico.

Díez ha señalado que la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha constatado en un reciente informe que la Comunitat Valenciana es una de las cuatro regiones españolas que ha reducido su presupuesto en materia de salud, con 11,41 euros menos por habitante respecto a 2024.

El portavoz de los socialistas ilicitanos ha advertido que este recorte tiene consecuencias directas en la calidad asistencial y ha considerado que, en las condiciones actuales, de cara al verano, “pintan nubarrones muy negros” para la sanidad en Elche. En este sentido ha incidido en que durante el verano se sufren más demoras en las citas en Atención Primaria, hay menos camas hospitalarias como consecuencia de la clausura de plantas y centros de salud que directamente cierran sus puertas.

Héctor Díez ha destacado que en la Moción plenaria registrada se reclama “una atención sanitaria digna, la reducción de las listas de espera y que no se sobrecargue a los profesionales”.