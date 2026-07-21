PSOE denuncia que la gestión municipal de PP y Vox en Elche va "sin rumbo fijo"

Patricia Maciá, concejala del Grupo Socialista, ha hecho hincapié en que para financiar la partida de las obras de reurbanización de la Ronda Oeste se ha dado de baja una quincena de partidas por un volumen de 419.000 euros.

Entre las partidas anuladas se encuentran dotaciones que, en principio, estaban dirigidas a mejoras en accesibilidad en las paradas de autobús, trabajos de rehabilitación en cementerios o la adquisición de viviendas sociales.

La concejala del PSOE ha explicado que el equipo de gobierno va a aprobar en el pleno del Ayuntamiento de este mes dos nuevas modificaciones presupuestarias cuyo valor global asciende a 538.000 euros.

En una de ellas, se establece el trasvase de 42.000 euros de una partida de Promoción Económica a cinco convenios relativos a agentes económicos como AESEC, AEC o Jovempa. La otra modificación presupuestaria, conlleva 496.000 euros que suplementan cuatro partidas: gastos de ejecución subsidiaria en la demolición de un edificio de la calle Ginés García Esquitino; el incremento de la partida económica destinada al Festival Medieval con el ingreso del Canon del Mercado Medieval; la subida de las actividades de educación; y las ayudas de emergencia.

La concejala, Patricia Maciá, ha arremetido contra el alcalde Pablo Ruz y la portavoz de Vox, Aurora Rodil, señalando que "el actual gobierno de coalición tiene un descontrol con el presupuesto y el dinero" y alertando que " a mitad de mayo la partida de emergencia social ya estaba en números rojos, concretamente, -154.000 euros".

Asimismo, la edil ha criticado que en los seis meses en los que está en vigor el presupuesto municipal de este año, se acumulan 26 modificaciones presupuestarias.