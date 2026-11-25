La asamblea de empresarios y propietarios de suelo en el polígono industrial ‘El Rubial’ de Villena ha ratificado la constitución de la Entidad de Gestión y Modernización (EGM), que es una figura legal de colaboración público-privada que incentiva la gestión de las áreas industriales de una manera más profesional y que permite acceder a determinadas ayudas autonómicas en su desarrollo, mejora y avances para ganar competitividad.

La propuesta, que ya contaba con el visto bueno del pleno municipal del Ayuntamiento de Villena, ha recibido el apoyo mayoritario de los empresarios del polígono industrial, que también han dado luz verde a los estatutos de la nueva EGM ‘El Rubial’.

Por otro lado, el Ayuntamiento y los representantes de los empresarios del polígono industrial ‘El Rubial’ han firmado un convenio de colaboración para sufragar los gastos de seguridad del área industrial, que es un acuerdo que supone una aportación municipal de 40.000 euros para la seguridad privada, que refuerza el servicio que prestan las Fuerzas y Cuerpos del Estado más la Policía Local.

Ese servicio habilita la vigilancia privada durante la noche y los fines de semana con el objetivo de evitar actos vandálicos, robos y otras circunstancias que perjudiquen a las empresas y a los trabajadores de la zona.

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, que ha asistido a la asamblea de la entidad de los empresarios, ha destacado que el paso en la constitución como EGM “supone avanzar de un modelo fundamentalmente orientado a la conservación del polígono industrial a otro más ambicioso, centrado en su modernización, promoción económica y mejora continua”. Además, ha puesto en valor que “una EGM es mucho más atractiva para captar nuevas inversiones e indicó que el próximo objetivo será la catalogación de 'El Rubial' como área industrial avanzada de la Comunitat Valenciana”.