La Policía Nacional esclarece una estafa en Elche de más de 18.000 euros en cargos de carburantes a una empresa de transporte

La Policía Nacional ha detenido a 29 personas dando por esclarecida una estafa cometida en Elche contra una empresa de transporte.

El volumen económico de la estafa se ha cifrado en más de 18.000 euros y la misma se realizó en base a cargos fraudulentos por repostajes de combustibles realizado a lo largo del mes de marzo.

Se ha llegado a acreditar más de 10.600 litros de combustible repostado sin el conocimiento ni consentimiento de la empresa presuntamente estafada.

Así lo ha constatado la investigación de la Policía Nacional de Elche que comenzó tras la denuncia presentada por el representante de la empresa estafada, que detectó un consumo anómalo de carburante vinculado a un código interno de repostaje.

La Policía ha explicado este jueves en un comunicado que ese código había sido facilitado en su día a un trabajador de confianza para realizar repostajes de emergencia, pero habría seguido siendo utilizado de forma indebida una vez finalizada su relación laboral con la empresa.

Las pesquisas han concluido que el hombre habría empleado ese código para repostar distintos vehículos particulares, así como garrafas y depósitos de gran capacidad, sin autorización de la empresa y generando cargos directamente asociados a la cuenta de la mercantil perjudicada.

El modus operandi se repetía de forma muy parecida en distintas ocasiones y consistía en que: el principal investigado acudía a estaciones de servicio de la localidad de Elche, activaba el repostaje mediante el código fraudulento y facilitaba combustible a diferentes personas, que acudían con sus vehículos o recipientes.

En algunos casos, los investigadores sospechan que el combustible podía ser obtenido a un precio inferior al de mercado a cambio de pagos en efectivo u otros medios.

Durante la investigación se han analizado las imágenes de las cámaras de seguridad de las estaciones de servicio afectadas, lo que ha permitido relacionar numerosos repostajes con diferentes vehículos y usuarios.