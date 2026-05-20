La Policía Nacional de Elche detiene en Dolores y Rojales a dos hombres por tráfico de cocina y hachís.

Una investigación llevada a cabo por el Grupo de Estupefacientes de la Comisaria del Cuerpo Nacional de la Policía de Elche ha concluido con la detención de dos hombres acusados de distribución de cocaína y hachís.

Los arrestos se han practicado en los municipios de Dolores y Rojales. Son dos hombres de 36 y 37 años de edad.

La investigación se inició tras tener conocimiento los agentes de la Policía Nacional de Elche de que un hombre se estaría dedicando a la distribución sustancia estupefaciente a mediana escala ya que se dedicaba a proveer a otros distribuidores.

Durante los registros realizados en los domicilios de los dos implicados los agentes intervinieron 30 kilos de cocaína; casi cuatro kilos de hachís; tres coches provistos de compartimentos específico para ocultar la droga en el trasladado de la misma; una pistola del calibre 9 mm, junto a munición; más de 11.400 euros en efectivo; dos básculas de precisión; y distintos enseres y precursores para el tratamiento de la droga.

Los dos detenidos han sido puestos a disposición judicial bajo los cargos de presuntos delitos contra la salud pública y tenencia ilícita de armas.