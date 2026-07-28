La Policía Nacional despliega en las playas de Elche patrullas aéreas y terrestres.

En las playas de Elche, la Policía Nacional ha desplegado un dispositivo especial de seguridad con el objetivo principal de prevenir robos y hurtos, además de proteger los espacios públicos y al ciudadano.

El operativo combina patrullas a pie y en vehículo del Grupo Operativo de Respuesta de la Comisaría de Elche con vuelos de drones operados por la Unidad de Medios Aéreos de la Policía Nacional.

El dispositivo se inició con la llegada del verano para reforzar la presencia policial en las playas ilicitanas más concurridas, especialmente durante las horas de mayor afluencia de bañistas. Los drones vuelan sobre la franja litoral y aportan imágenes en tiempo real que permiten detectar situaciones de riesgo y posibles delitos. Esta intervención se complementa con la intervención directa de las patrullas terrestres para actual de forma inmediata ante cualquier incidencia. Así buscan reforzar la tranquilidad de bañistas y visitantes.