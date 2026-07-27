Unanimidad en Elche para pedir cambiar la trayectoria de los aviones que van al aeropuerto para minimizar las molestias en Bonavista y Montesol

El pleno del Ayuntamiento de Elche de este mes de julio ha acordado por unanimidad instar a Aviación Civil, Aena y el Ministerio de Transportes la adopción de medidas que minimicen las molestias por ruido de los aviones a su paso por el entorno de las urbanizaciones de Bonavista y Montesol.

Lo ha hecho a propuesta del grupo municipal del PSOE que ha sacado adelante una Moción en la que se reclama que se estudie la modificación de la trayectoria de descenso de los aviones cuando van a aterrizar en el Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’.

Los socialistas han planteado que se requiera esa modificación en el recorrido de aproximación de los aviones a la pista de aterrizaje del aeródromo de Elche en todos los casos en los que sea factible proceder de esa manera.

Pese al voto favorable a la Moción presentada por el Grupo Socialista, desde el gobierno local, el Grupo Popular ha criticado que la formación política proponente no haya trasladado su reivindicación a los diputados del PSOE de Elche en el Congreso para que se tramite la petición desde la Cámara Baja o ante el Gobierno central que es quien tiene la competencia para ello.