El pleno del Ayuntamiento de Elche exige medidas contra los malos olores de la planta de residuos de Els Cremats

El pleno municipal del Ayuntamiento de Elche, celebrado este lunes, ha acordado por unanimidad reclamar al Consorcio Provincial de Residuos del Baix Vinalopó y a la Generalitat la realización de una auditoría ambiental “independiente e integral” de la planta de tratamiento de residuos de la sierra Els Cremats de Elche con el objetivo de identificar las fuentes de los olores que emanan de esa instalación, generando molestias en los vecinos que residen en el entorno de esa planta de basura.

La petición es parte de una Moción elevada al pleno del Ayuntamiento por Compromís per Elx en cuya propuesta de acuerdo también está instar al Consorcio Provincial de Residuos, entidad que depende de la Diputación de Alicante, la instalación de sensores de emisiones en las zonas habitadas afectadas por los malos olores.

También se exige la elaboración de un plan integral de modernización ambiental en la planta de basuras; crear una zona de amortiguamiento verde alrededor de las instalaciones y construir una mesa de seguimiento ambiental de esa instalación de tratamiento de residuos con la incorporación en la misma de representantes del Ayuntamiento de Elche, la Diputación de Alicante, la Generalitat y las asociaciones vecinales de las zonas afectadas por los malos olores.

Polígono Porta d’Elx

También con el voto a favor de todos los grupos políticos con representación en la Corporación (PSOE, PP, Vox y Compromís per Elx) se ha aprobado la Moción elevada por el grupo municipal de Vox instando el impulso del desarrollo del sector urbanístico en el que se configurará el polígono ‘Porta de Elx’.

Tanto PSOE como Compromís per Elx han apoyado la Moción del PP pero han coincidido en lamentar que el mandato se va a cerrar sin dar pasos en torno una planificación estratégica en materia urbanística, especialmente en el ámbito de dotación industrial.

Violencia contra la mujer

Además, por unanimidad también ha salido delante una Moción defendida por el grupo municipal del PP por medio de la que se pide consensuar en el Congreso de los Diputados un Pacto de Estado con el fin de erradicar en España la violencia contra las mujeres y en la que se plantea reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de Elche en continuar utilizando “todos los medios a su alcance para proteger a las mujeres víctimas de violencia, tanto las que sufren a manos de sus parejas o exparejas como las víctimas de agresiones sexuales”.

Pensiones

Por otro lado, con el voto contrario de los tres concejales del grupo municipal de Vox, pero con el voto favorable del PSOE, PP y Compromís, la Corporación ha aprobado un acuerdo en por el que se pide al Gobierno central que se garantice que el sistema de pensiones público en España continúa siendo cien por cien público.

Vox ha argumentado su oposición al acuerdo señalando que la Moción ha sido un “engaño con fines electoralistas”. En esos términos se ha expresado la portavoz de Vox Aurora Rodil que ha incidido en que si la formación ultraconservadora gobierna en el país a partir de las elecciones del 29 de noviembre garantiza que las pensiones se pagarán “sí o sí”, ha dicho, “como sea”.