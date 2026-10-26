Las personas con daño cerebral adquirido reclaman un Plan Nacional de atención y la creación de censo nacional

Este último lunes del mes de octubre se está conmemorando el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido y con motivo de ello la asociación de familiares de pacientes de Elche ha colocado durante toda la mañana una mesa informativa en la plaza de Baix en una acción que busca sensibilizar en torno a la situación y necesidades de las personas que sufren ese daño cerebral adquirido en cualquiera de sus dimensiones.

Además, se ha procedido en la plaza de Baix a realizar la lectura de un manifiesto.

El daño cerebral adquirido es una lesión que aparece de forma repentina en personas que estaban previamente sanas y que, por cualquier circunstancia, sufren un fuerte traumatismo o un ictus, por ejemplo.

Bajo el lema ‘La vida continúa. El apoyo también’, en la jornada de hoy se va a reclamar atención especializada, coordinada y accesible que garantice la continuidad de los apoyos después del alta hospitalaria de las personas que sufren daño cerebral adquirido.

Además, entre las reivindicaciones que se plantean está la elaboración de un Plan Nacional de atención al daño cerebral adquirido y la creación de censo nacional de personas con daño cerebral adquirido, que incluya todas sus causas para conocer su verdadera dimensión ya que, actualmente, las estadísticas oficiales solo contemplan como causas los accidentes cerebro vasculares y los traumatismos craneoencefálicos.

Desde la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Elche se ha recalcado que el apoyo de las administraciones es “imprescindible” para que quienes sufren episodios de esas características continúen con su vida. Se ha incidido en que las secuelas del daño cerebral adquirido son diversas y se manifiestan de forma diferente en cada persona pudiendo afectar a la movilidad, la comunicación, la memoria, la atención, la capacidad de planificar y tomar decisiones, la conducta y las relaciones sociales.

En este sentido, se ha reclamado el incremento de plazas públicas y concertadas de centros de día y residencias dado que, según han explicado, en la actualidad en la Comunitat se contabilizan solo 317 plazas y 61 en residencias, cuando los afectados por daños cerebral adquirido en el conjunto de la Comunitat se cifra en más de 52.400 personas.