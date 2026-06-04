Pablo Ruz cifra en más de 27 millones de euros las inversiones en la ciudad recogidas en el borrador presupuestos autonómicos

El alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), ha cifrado hoy en 27,4 millones de euros el volumen económico global consignado en los presupuestos de la Generalitat para este año, rechazando con ello las críticas por falta de inversiones que esta semana han realizado desde la oposición municipal tanto el PSOE como Compromís per Elx.

El primer edil ilicitano ha asegurado que los presupuestos autonómicos pactados por el PP y Vox, que tienen que ser aprobados por Les Corts, contemplan partidas económicas para la ejecución de proyectos en los ámbitos de las infraestructuras (la redacción del proyecto de la Ronda Sur o la construcción de la nueva depuradora de Algorós), la educación (construcción de un nuevo IES La Torreta, actuaciones de adecuación en el IES Tirant lo Blanc y la finalización tanto del nuevo colegio Les Arrels como del nuevo Virgen de la Luz); la sanidad (reforma del centro de San Fermín, la reforma de los quirófanos del Hospital General y la construcción de uno nuevo o la finalización del centro de salud de Travalón, entre otros); y de la cultura (el inicio de las obras en Las Clarisas).

Además, el alcalde de Elche ha recalcado en materia de vivienda, los presupuestos autonómicos de este año prevén dotaciones económicas concretas para la renovación urbana del barrio de San Antón, concretamente para la construcción del nuevo bloque de 45 viviendas proyectados.