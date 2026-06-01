El PSOE de Elche sobre los presupuestos de la Generalitat: “Certifican el abandono de las inversiones en la ciudad”

El PSOE de Elche ha cargado este lunes contra los presupuestos de la Generalitat Valenciana de este año consensuados por el PP y Vox y que fueron presentados el pasado viernes por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

Para los socialistas, ese presupuesto “certifica” el “abandono total” del Consell en materia de inversiones en Elche.

Los socialistas ilicitanos sostienen que el presupuesto autonómico constata que ninguna de las promesas electorales del PP con Elche va a ser una realidad en este mandato y, entre ellas, citan la puesta en marcha de un tranvía, la construcción de un nuevo Conservatorio de Música y la dotación de un centro de salud en la pedanía de Torrellano.

Ninguno de esos tres proyectos va a ver la luz antes de mayo del próximo año, cuando acabará la legislatura, pero, además, el PSOE ha criticado que la Generalitat gobernada por el PP ha abandonado proyectos impulsados en el pasado mandato, con gobierno del PSOE y Compromís, como la ejecución de la construcción de un nuevo bloque quirúrgico en el Hospital General Universitario de Elche.

Además, el PSOE de Elche denuncia que, en un primer análisis del presupuesto autonómico de este año, queda claro que no hay partidas económicas para para acometer la construcción de nuevas infraestructuras educativas en el municipio, ni para climatizar las actuales. Los socialistas aseguran que tampoco hay dotación para la reforma del centro de salud San Fermín ni para el desdoblamiento de la carretera de Santa Pola.

Por otro lado, el PSOE ha criticado que en esta legislatura tampoco va a ser una realidad la conclusión de la Ronda Sur.

Desde el PSOE de Elche también se ha lamentado la inacción del alcalde de Elche Pablo Ruz ante ese abandono que denuncia en las inversiones del gobierno autonómico.