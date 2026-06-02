Compromís denuncia que los presupuestos de la Generalitat constatan el abandono de Elche por parte de PP y Vox

El grupo municipal Compromís per Elx ha valorado este martes el proyecto de presupuestos de la Generalitat Valenciana para este año que han consensuado el PP y Vox.

Para la coalición política, esas cuentas autonómicas “evidencian el abandono del PP y Vox con Elche” ya que “recortan las inversiones que ya de por sí eran bajas y siguen sin incluir actuaciones necesarias para los ilicitanos e ilicitanas, que se quedan en cajón”.

Esther Díez, portavoz de Compromís per Elx ha criticado que las dotaciones económicas reflejadas en los presupuestos autonómicos, “ni de lejos sirven para financiar el total de las actuaciones” que necesita el municipio ilicitano.

“Ya queda claro que en esta legislatura las únicas actuaciones de la Generalitat Valenciana que verán la luz en Elche son aquellas que el Govern Botànic dejó en marcha, como el centro de salud de Altabix-Travalón, pero ni siquiera en su totalidad, porque vemos cómo ni se presupuesta el nuevo Conservatorio, ni aparece el desdoble de la carretera de Santa Pola y mucho menos hay inversión en vivienda”, ha señalado Esther Díez.

La portavoz del grupo municipal Compromís ha indicado que “ante estos malos presupuestos para Elche, es vergonzoso que el alcalde, Pablo Ruz, los aplauda en lugar de reivindicar más inversiones para la tercera ciudad en número de habitantes de la Comunitat Valenciana”.

“Qué vamos a esperar de un alcalde que ha perdonado al gobierno valenciano incluso la deuda de 43 millones de euros que tenía con nuestro municipio”, ha concluido Esther Díez.