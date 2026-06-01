Santa Pola se tiñe de luto por el fallecimiento de su cronista gráfico oficial Rafael Bonmatí Ferrández

Santa Pola llora este lunes el fallecimiento Rafael Bonmatí Ferrández, que fue su cronista gráfico oficial. Tenía 81 años de edad y su pérdida ha sido consecuencia de una grave enfermedad, según ha explicado el Ayuntamiento de la localidad marinera por medio de un comunicado.

Rafael Bonmatí tomó posesión como Cronista Oficial Gráfico de Santa Pola durante los actos del 9 de octubre de 2023, haciendo efectivo así el acuerdo plenario tomado por unanimidad de la Corporación municipal en abril de ese mismo año.

A lo largo de su extensa trayectoria, Bonmartí ha acumulado en sus archivos miles de fotografías, vídeos y documentos de la vida cultural, festera y cotidiana de Santa Pola, que ha ido recopilando desde los años sesenta y acumulando en una habitación de su casa que guarda un gran trozo de nuestra historia.

Su vida profesional se desarrolló en diversos ámbitos como su propia tienda de comestibles, la Ayudantía Militar de Marina, la Caja Rural de Bonanza, el Hotel Polamar o la Inmobiliaria Portus.

Además, Rafael Bonmatí fue concejal del Ayuntamiento en la legislatura 1995-1999, veterano festero y presidente de Moros y Cristianos, pregonero de las fiestas patronales en 2012 y miembro de diversos colectivos culturales.

“Se ha ido un hombre comprometido con su pueblo, con sus tradiciones y con su historia. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que Rafa era un hombre pegado a su cámara”, ha destacado Loreto Serrano, alcaldesa de Santa Pola.