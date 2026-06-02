La Policía Nacional detiene en Elche a un hombre tras poner a la venta una réplica del 360 Spider de Ferrari que él mismo había construido

La Policía Nacional ha detenido en Elche a un hombre acusado modificar un chasis de un coche para construir sobre él una réplica exacta del modelo 360 Spider de la marca Ferrari y luego ponerlo a la venta en una página web de vehículos a un precio muy inferior al original.

Precisamente ese precio es lo llamó la atención del Grupo de Ciberdelincuencia de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, cuyos agentes han llevado a cabo la investigación.

En el marco de esa investigación, la Policía Nacional de Elche, localizó al implicado en la pedanía de El Altet cuando conducía el vehículo, que según ha informado la Policía Nacional, era "una excelente réplica del modelo original" de la compañía italiana.

La revisión detallada del coche y de la documentación permitió a los agentes comprobar que el ahora detenido supuestamente había utilizado un chasis monocasco de acero de otra marca para construir sobre él, mediante fibra de vidrio y otros materiales de bajo coste, un vehículo con la apariencia de Ferrari, imitando y utilizando de forma presuntamente ilícita los diseños, las líneas, los logotipos y las tipografías del emblemático coche. Contaba con un caballo negro apoyado sobre sus patas traseras, un fondo amarillo del escudo en homenaje a la ciudad de Módena dónde se fundó la marca, una bandera italiana y las siglas SF de Scuderia Ferrari.

El vehículo incluso contaba con los permisos en la reforma de industria e ITV, al presuntamente "haber sido adaptado en sus pesos y medidas a las exigencias administrativas".

El hombre ha sido detenido acusado de un presunto delito contra la propiedad industrial, mientras que el coche ha sido intervenido.