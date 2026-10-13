Pablo García Montañés y Marcelo Méndez lideran el nuevo Consejo del Eldense

El CD Eldense, club que ha sido adquirido recientemente por Leo Messi, ha hecho público el organigrama del club, en el que el abogado Pablo García Montañés es el nuevo presidente del Deportivo y Mario Rosas sigue como director general. Además, el periodista alicantino Marcelo Méndez Mingot es el nuevo vicepresidente y el arquitecto Fernando Valderrama, también procedente de Alicante, se estrena como consejero de la entidad alicantina, según figura ya en la web del club.

García Montañés, secretario de Andbank, será el representante institucional del club y, de hecho, ya ha estado en el palco en los últimos encuentros. No obstante, en el día a día, Rosas seguirá ejerciendo las labores ejecutivas. Al nuevo presidente se le ha podido ver en el palco junto al alcalde de Elda, Rubén Alfaro.

En el apartado deportivo no hay cambios, con la presencia de Víctor Lafuente al frente de la dirección deportiva del club azulgrana. Alonso Cortés sigue como secretario técnico del Deportivo. Tampoco se mueve el área comercial, donde Alberto Spinelli se mantiene como director de Marketing.

El Eldense vive un buen momento con dos triunfos consecutivos en el Nuevo Pepico Amat, ante Oviedo y Córdoba. El cuadro dirigido por Javi Calleja afronta ahora dos salidas consecutivas, contra Real Valladolid y Albacete Balompié.