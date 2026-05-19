La nueva pasarela peatonal del barrio Altabix–Universidad ya es una realidad.

La pasarela peatonal sobre las vías del tren en el barrio Altabix-Universidad ya está operativa. Ha supuesto una inversión de 2,8 millones de euros y su creación también ha supuesto el ajardinamiento del entorno de los accesos en ambos extremos de la pasarela.

A la nueva pasarela peatonal se accede mediante dos rampas desde la calle Pintor José Cañizares o por el extremo sur del tablero con una escalera y otra rampa.

La infraestructura tiene un tablero de una longitud de 44 metros de largo y una anchura de 5,5 metros. Está formada por más de 2.000 piezas que se han fabricado por bloques.

La pasarela ya está operativa y en las próximas semanas se procederá a inaugurarla oficialmente con un acto público.

“La puesta en marcha de esta pasarela peatonal que viene a unir a un barrio que estaba partido en dos es un hito histórico de este gobierno municipal (PP y Vox)”, ha asegurado este martes el alcalde de Elche Pablo Ruz que también ha explicado que la puesta en marcha de la infraestructura se ha retrasado sobre lo inicialmente previsto para atender las peticiones de los vecinos y colocar láminas que impiden la visión sobre los balcones de los edificios colindantes.

Por otro lado, el alcalde de Elche ha avanzado que se están ultimando todos los trámites urbanísticos pendientes para poder aperturar también el conocido como sector ‘Oliva’ que están también en el barrio Altabix-Universidad, al otro lado del barranco que discurre por el mismo, y que también conectará esa zona con el entorno de Mesalina.