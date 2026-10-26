Mimma Gallery abre en Elche en plena expansión nacional

El pasado sábado 24 de octubre, Mimma Gallery abrió las puertas de un nuevo establecimiento en Elche, situado en Avenida de Crevillent nº 6. Esta nueva apertura supone un paso más dentro del plan de expansión territorial de la firma a nivel nacional, el octavo espacio en la zona de Levante. El nuevo espacio cuenta con una superficie aproximada de 700 m² y ha sido concebido para ofrecer una experiencia de compra inspiradora y personalizada, donde los visitantes podrán descubrir las últimas tendencias en confort, diseño y decoración para el hogar.

El nuevo establecimiento de Mamma Gallery es un espacio diseñado para ofrecer una amplia selección de sofás, elementos de descanso y decoración pensados para crear hogares únicos y llenos de confort. Con esta inauguración, Mimma Gallery continúa ampliando su red de establecimientos en España, reforzando su presencia en las zonas del Mediterráneo. Un paso más que impulsa el crecimiento de Mimma Gallery.