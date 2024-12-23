21 y 22 de diciembre

Marcadores del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El Ilicitano de Ángel Donato se marcha al parón navideño con otra victoria

Felipe Canals

Elche |

Iomar y Javi Gómez celebran uno de los goles del Ilicitano contra el Badalona.
Iomar y Javi Gómez celebran uno de los goles del Ilicitano contra el Badalona. | Fútbol Base Elche CF

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ILICITANO 2-1 PEÑA DEPORTIVA

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO 1-1 CREVILLENTE DEPORTIVO

LLIGA COMUNITAT

TORREVIEJA 1-0 ELDENSE 'B'

NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD 2-2 HÉRCULES 'B'

DIVISIÓN HONOR

ELCHE 4-3 MURCIA PROMISES

CASTELLÓN 6-1 KELME

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ATTICGO CBM ELCHE 20-20 BM GIJÓN

BM PORRIÑO 36-25 ELDA PRESTIGIO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

ATTICGO CBM ELCHE 25-26 BM MISLATA

HISPANITAS BM PETRER 36-22 ASOCIACIÓN ABARANERA

UCAM BALONMANO MURCIA 29-29 BM ELDA CEE

BALONCESTO

TERCERA FEB

CBI ELCHE 79-76 ESET ONTINET

WATERPOLO

PRIMERA NACIONAL

CW ELX 19-12 WATERPOLO MÁLAGA

SEGUNDA NACIONAL

DOS HERMANAS 12-11 CW ELX

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