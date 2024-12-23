Marcadores del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ILICITANO 2-1 PEÑA DEPORTIVA
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO 1-1 CREVILLENTE DEPORTIVO
LLIGA COMUNITAT
TORREVIEJA 1-0 ELDENSE 'B'
NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD 2-2 HÉRCULES 'B'
DIVISIÓN HONOR
ELCHE 4-3 MURCIA PROMISES
CASTELLÓN 6-1 KELME
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ATTICGO CBM ELCHE 20-20 BM GIJÓN
BM PORRIÑO 36-25 ELDA PRESTIGIO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
ATTICGO CBM ELCHE 25-26 BM MISLATA
HISPANITAS BM PETRER 36-22 ASOCIACIÓN ABARANERA
UCAM BALONMANO MURCIA 29-29 BM ELDA CEE
BALONCESTO
TERCERA FEB
CBI ELCHE 79-76 ESET ONTINET
WATERPOLO
PRIMERA NACIONAL
CW ELX 19-12 WATERPOLO MÁLAGA
SEGUNDA NACIONAL
DOS HERMANAS 12-11 CW ELX