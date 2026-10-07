La maratón Elche-Alicante ya tiene nueva fecha: será el 13 de diciembre

El 13 de diciembre es la nueva fecha para la segunda edición de la maratón Elche-Alicante, tras ser aplazada por la coincidencia con las elecciones generales. Desde la organización, han admitido que habrá numerosas bajas entre los inscritos. El 50% de los 3.000 inscritos es de deportistas de otros países que ya tenían todo planificado para disputar la prueba en noviembre.

Ahora se amplía el plazo de inscripción y se dan distintas opciones a los que finalmente no van a poder acudir al evento en la nueva fecha del 13 de diciembre. José Manuel Albentosa, del Club Atlético Montemar, ha pasado este miércoles por los micrófonos de Onda Cero.