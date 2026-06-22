La Lotería Nacional, la Bonoloto y la ONCE dejan premios en Elche y Santa Pola

El último fin de semana ha traído la suerte en juegos de azar a Elche y Santa Pola.

Elche pellizcó el pasado sábado parte del segundo premio del sorteo de Lotería Nacional. La suerte la trajo a la ciudad la Administración de Lotería número 8, la de ‘La Merced’, que está ubicada en la confluencia de las calles Ginés García Esquitino y Victoria Kent.

El despacho de loterías vendió cinco décimos del número 63.244. Cada boleto tiene un premio de 12.000 euros con lo que el sorteo dejó en la ciudad 60.000 euros.

Por otro lado, también el sábado, la Bonoloto dejó en Santa Pola un premio de más de 66.000 euros con un boleto premiado de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) sellado en la Administración de Lotería número 1 de la localidad.

Sorteo de la ONCE

Además, el pasado viernes, el sorteo del Cuponazo de la ONCE dejó en Elche un premio de 40.000 euros. La suerte llegó a la ciudad de la mano de Francisco Javier Dominguez Sánchez, vendedor afiliado de la ONCE desde 2005, adscrito a la Agencia de la ONCE en Elche. Él fue quien repartió ese premio con un cupón premiado desde su punto de venta en el centro de salud San Fermin de Elche.