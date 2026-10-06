La lluvia va a ser protagonista este martes en Elche, Crevillent y Santa Pola en un día con tormentas por la tarde y por la noche

Este martes se presenta en la comarca del Baix Vinalopó como una jornada con inestabilidad meteorológica. El cielo va a estar cubierto de nubes que irán dejando lluvias intermitentes, que de cara a la tarde-noche serán en forma de chaparrones tormentosos. Estos se repetirán durante la madrugada y primera hora de mañana miércoles.

La temperatura máxima va a rondar en Elche y Crevillent los 27 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se quedará en 26.

Este miércoles, tras las probables lluvias de primera hora, en general quedará un día soleado con viento flojo de poniente.

A partir del viernes parece que se registrará un descenso significativo de las temperaturas, que se mantendrá durante el fin de semana.