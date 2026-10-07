La crónica del tiempo

La lluvia desparece en un miércoles con viento flojo de poniente en Elche, Santa Pola y Crevillent

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Palmeral de Elche
Huerto de palmeras de Elche. | Onda Cero Elche

El primer miércoles del mes de octubre va a ser un día en el conjunto de la comarca del Baix Vinalopó con nubosidad variable, en principio sin lluvia y con temperaturas que pueden subir un poco. El viento va a soplar flojo de poniente.

El termómetro puede llegar a alcanzar valores máximos en Elche y Crevillent los 28 grados centígrados y en Santa Pola los 27.

El ligero ascenso de las temperaturas de hoy se difuminará mañana jueves y a partir del viernes se registrará un descenso claro de los termómetros que se mantendrá durante el fin de semana.

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