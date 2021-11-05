AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Lacrampe se estrena en el Joventut y el BM. Elche viaja cargado de bajas a Sant Quirze

Atractivo derbi en Preferente entre el Crevillente Deportivo y la Unión Deportiva Ilicitana, así como en la División de Honor, entre Elche y Valencia

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 05.11.2021 16:58

FÚTBOL

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-ORIHUELA, SÁBADO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA

VILLAJOYOSA-ELCHE ILICITANO, DOMINGO, 16:30 HORAS

PREFERENTE

CREVILLENTE DEPORTIVO-UD ILICITANA, DOMINGO, 17 HORAS, ENRIQUE MIRALLES

CFI ALICANTE-PEÑA ILICITANA RAVAL, DOMINGO, 18 HORAS

DIVISIÓN DE HONOR

ELCHE-VALENCIA, SÁBADO, 13 HORAS, ENRIQUE CERVERA

VILLARREAL-KELME, SÁBADO, 15:30 HORAS

LIGA NACIONAL

VILAMARXANT-CELTIC ELCHE, SÁBADO, 17 HORAS

ELCHE 'B'-PATACONA CF, DOMINGO, 13 HORAS, ENRIQUE CERVERA

TORRE LEVANTE 'B'-INTANGCO, DOMINGO, 16 HORAS

RETO IBERDROLA

ELCHE CF FEMENINO-CD JUAN GRANDE FEMENINO. DOMINGO, 11 HORAS, ENRIQUE CERVERA

FÚTBOL SALA

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

JOVENTUT D'ELX-PESCADOS RUBÉN BURELA, SÁBADO, 18 HORAS, ESPERANZA LAG

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

HANDBOL SANT QUIRZE-CBM ELCHE VISITELCHE.COM, SÁBADO, 18 HORAS

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

LEVANTE MARNI-CBM ELCHE, DOMINGO, 12:30 HORAS

BALONCESTO

LIGA EBA

CB ILICITANO-UCAM MURCIA 'B', DOMINGO, 11:30 HORAS, ESPERANZA LAG

PRIMERA NACIONAL

ENGUERA BASKET-ELCHE BASKET CLUB, SÁBADO, 18 HORAS

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

COLEGIO BRAINS-CW ELCHE, SÁBADO, 17 HORAS

SEGUNDA MASCULINA

CD WATERPOLO MÁLAGA-CW ELCHE, DOMINGO, 16 HORAS

VOLEIBOL

PRIMERA DIVISIÓN NACIONAL

VOLEADORES CIEZA-CV ELCHE, SÁBADO, 18:30 HORAS

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