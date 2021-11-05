Lacrampe se estrena en el Joventut y el BM. Elche viaja cargado de bajas a Sant Quirze

FÚTBOL
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-ORIHUELA, SÁBADO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA
VILLAJOYOSA-ELCHE ILICITANO, DOMINGO, 16:30 HORAS
PREFERENTE
CREVILLENTE DEPORTIVO-UD ILICITANA, DOMINGO, 17 HORAS, ENRIQUE MIRALLES
CFI ALICANTE-PEÑA ILICITANA RAVAL, DOMINGO, 18 HORAS
DIVISIÓN DE HONOR
ELCHE-VALENCIA, SÁBADO, 13 HORAS, ENRIQUE CERVERA
VILLARREAL-KELME, SÁBADO, 15:30 HORAS
LIGA NACIONAL
VILAMARXANT-CELTIC ELCHE, SÁBADO, 17 HORAS
ELCHE 'B'-PATACONA CF, DOMINGO, 13 HORAS, ENRIQUE CERVERA
TORRE LEVANTE 'B'-INTANGCO, DOMINGO, 16 HORAS
RETO IBERDROLA
ELCHE CF FEMENINO-CD JUAN GRANDE FEMENINO. DOMINGO, 11 HORAS, ENRIQUE CERVERA
FÚTBOL SALA
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
JOVENTUT D'ELX-PESCADOS RUBÉN BURELA, SÁBADO, 18 HORAS, ESPERANZA LAG
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
HANDBOL SANT QUIRZE-CBM ELCHE VISITELCHE.COM, SÁBADO, 18 HORAS
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
LEVANTE MARNI-CBM ELCHE, DOMINGO, 12:30 HORAS
BALONCESTO
LIGA EBA
CB ILICITANO-UCAM MURCIA 'B', DOMINGO, 11:30 HORAS, ESPERANZA LAG
PRIMERA NACIONAL
ENGUERA BASKET-ELCHE BASKET CLUB, SÁBADO, 18 HORAS
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
COLEGIO BRAINS-CW ELCHE, SÁBADO, 17 HORAS
SEGUNDA MASCULINA
CD WATERPOLO MÁLAGA-CW ELCHE, DOMINGO, 16 HORAS
VOLEIBOL
PRIMERA DIVISIÓN NACIONAL
VOLEADORES CIEZA-CV ELCHE, SÁBADO, 18:30 HORAS