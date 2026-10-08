El joven escritor aspense Raúl Asencio Navarro gana el Premio de Novela FLEM-Magaluf 2026

El joven escritor de Aspe, Raúl Asencio Navarro, ha debutado con gran éxito en el mundo de la ficción con esta primera novela que empieza hablando del inframundo entre cuevas y minas, para enlazar con el problema de la vivienda.

El escritor que en la actualidad reside en Zaragoza se dedica al mundo de la literatura. El autor recogía el premio dotado con 10.000 € y ha querido recordar a sus abuelos que vivían en el barrio de Las Cuevas de Aspe, en una zona de viviendas precarias excavadas en la tierra y donde algunas se derrumbaban y eran frecuente las enfermedades pulmonares. Su abuelo, perdió a sus dos hermanos. Sus abuelos vivían de las cabras, del pastoreo, de vender leche y quesos con la que poder comprarse una pequeña casa en el pueblo. Al recoger el premio se acordó de también de su abuela que le hablaba de la necesidad de tener una vivienda segura "y no dejo de pensar en las personas que están durmiendo en una plaza", según destacó ante el público.