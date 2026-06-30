Un incendio en una nave industrial de Aspe moviliza a bomberos de Elche y del retén itinerante del Vinalopó

Catorce efectivos de bomberos de Elche y del retén itinerante del servicio de emergencias establecido para el verano en las comarcas del Vinalopó han participado en la tarde de este martes en las labores de extinción de un incendio que ha afectado a una empresa ubicada en el polígono industrial ‘Tres hermanas’ (fase 1) del municipio de Aspe.

Las llamas se han propagado a una zona de monte de las inmediaciones de la nave siniestrada lo que ha obligado a movilizar un helicóptero como medio aéreo para trabajar desde el aire en esa zona al exterior.

La columna de humo que ha generado el incendio ha sido visible a kilómetros de distancia.

Según ha informado el Consorcio Provincia de Bomberos, el incendio ha comenzado poco antes de las 19:00 horas en el interior de la nave industrial de una empresa de platos de duchas, que está ubicada en la calle Algezar del polígono industrial aspense.

En las labores de extinción del incendio se han movilizado cinco vehículos de bomberos.

El fuego en el área de monte se ha dado por controlado pasadas las 19:30 horas, al tiempo a la hora redactar esta noticia las labores para sofocar el incendio en la nave industrial aún no se han dado por controladas.

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos ha avanzado que no se han registrado heridos y que la nave industrial “está muy afectada” por las llamas.