El Ayuntamiento de Elche aprueba una oferta de empleo público de 79 plazas de las que 39 son de promoción interna

La Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de Elche ha aprobado una oferta de empleo público de 79 plazas, de las que 39 son promoción interna.

Doce las plazas serán para agentes de la Policía Local y cuatro de inspectores. Además, tres de ellas son para personas con discapacidad física y sensorial, dentro del compromiso de este Ayuntamiento con la igualdad de oportunidades y la inclusión laboral.

La oferta de empleo no se centra en un único departamento, sino que refuerza áreas municipales como Administración, Seguridad, Acción Social, Educación, Arquitectura, Ingeniería, Atención Ciudadana y Servicios Operativos, con el objetivo de mejorar el funcionamiento global del Ayuntamiento.

Así de las 79 plazas, 42 corresponden a sectores prioritarios donde se incorporarán perfiles como arquitectos, psicólogos, trabajadores sociales, técnicos de informática y promoción económica y porteros de grupo escolar.

Por otra parte, se convocan 24 plazas relacionadas con oficios municipales, instalaciones deportivas, bibliotecas, medio ambiente o mantenimiento.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha defendido que se trata de una oferta que “demuestra el compromiso de este equipo de gobierno con unos servicios públicos más fuertes, una mejor organización municipal y un empleo público más estable”.

Por su parte, el edil de Recursos Humanos, Juan de Dios Navarro, ha señalado que el objetivo “como gobierno municipal es reforzar los servicios públicos, reducir la temporalidad, garantizar el relevo generacional, favorecer la promoción interna, cubrir las necesidades reales de todas las concejalías y continuar con la modernización de la administración”.